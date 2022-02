Becky Hill lanseaza single-ul Run, alaturi de Galantis

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a anunțat marți decizia de lansare a negocierilor de aderare cu Romania. "Salut calduros decizia OCDE de astazi de deschidere a negocierilor de aderare cu Romania.

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), in parteneriat cu ȘCOALA NAȚIONALA DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE (SNSPA) implementeaza in perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul Kickstart Student, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin…

- Toyota lanseaza anul viitor in Romania primele mașini electrice: bZ4X, primul SUV electric al marcii japoneze și Proace Electric, model disponibil atat pentru transportul de persoane, cat și ca utilitara, au declarat pentru Wall-Street.ro...

- Trei cercetatori din Republica Moldova se numara printre laureații Premiilor Academiei Române pentru anul 2019, transmite infoprut.ru. Premiul „Nicolae Iorga“ va ajunge la Valentin Burlacu pentru lucrarea „Unirea Basarabiei cu România și recunoașterea ei internaționala”.…

- Premierul Nicolae Ciuca va discuta la Palatul Victoria, cu principalii responsabili in gestionarea pandemiei de coronavirus, dupa ce si in Romania au fost confirmate doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron, la persoane repatriate din Africa de Sud. Seful Guvernului a declarat ca nicio clipa nu trebuie…

- La data de 03 decembrie 1927 s e lanseaza primul film cu Stan si Bran, Putting Pants on Philip.Stan Laurel si Oliver Hardy, cunoscuti in Romania ca "Stan si Bran", au alcatuit un celebru cuplu comic din anii 39;20ndash; 39;50 ai secolului al XX lea in cinematografia americana.Cuplul era format din actorii…

- In luna decembrie se va lansa StrimStory, o platforma revolutionara de audiobook-uri pe piata din Romania. Intr-o prima etapa vor fi disponibile peste 500 de carti in format audio, in limba romana si in alte limbi.