Becali sfidează pandemia. A interzis vaccinul anti-covid la clinica sa: Niciodată în viața mea nu mă vaccinez Vaccinul anti COVID este interzis intr-o clinica din București! Gigi Becali interzice vaccinarea la clinica sa pentru ca sustine ca exista medicamente care trateaza COVID, deci nu e nevoie sa facem vaccin. Omul de afaceri susține ca și-a tratat intreaga familie de COVID și toți cunoscuții. Am fi putut scapa de coronavirus in 3-4 luni, daca autoritațile ar fi avut barbația sa ia deciziile corecte, susține Becali, care face apel la Guvern sa dea o ordonanța și sa oblige farmaciile sa vanda tratament pentru COVID la prețuri de cost. Becali susține ca un bolnav de COVID poate sa se vindece cu 5-10… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 400 de persoane s-au vaccinat, luni, la Institutul ”Marius Nasta” din Bucuresti. Managerul spitalului, Beatrice Mahler, a declarat ca nu au fost semnalate reacții adverse. „A fost o zi in care am vaccinat mai multi decat ne-am asteptat ca vor fi pe liste. Toata lumea a primit doza de vaccin,…

- „O campanie de vaccinare trebuie sa fie onesta si trebuie sa puna, in mod firesc, in balanta, argumentele pro si contra. Nu cred ca o campanie triumfalista, care prezinta totul in roz si care prezinta vaccinul ca si solutia perfecta are sanse sa ajunga la oameni”, a declarat Sandesc la Antena3. …

- Ministerul Sanatatii a lansat, sambata, o campanie de sustinere a vaccinarii, pe Facebook. ”Deja te-ai vaccinat? Posteaza aici o fotografie”, indeamna Ministerul cadrele medicale, singurele pentru care este deschisa vaccinarea in acest moment. ”Deja te-ai vaccinat? Posteaza aici o fotografie”, a scris…

- Ucraina a depasit joi pragul de un milion de contaminari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, soldata cu 17.395 de morti, potrivit ultimelor date de la Ministerul Sanatatii, relateaza AFP. In acest bilant, 352.000 de persoane sunt bolnave de covid-19, iar alte 631.000 s-au vindecat…

- Vaccinul rusesc impotriva COVID-19 si eforturile destinate sa puna capat conflictului din estul Ucrainei au figurat printre temele discutate luni, in cadrul unei convorbiri telefonice intre cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin, a comunicat Kremlinul, citat de dpa.…

- Cei de la PSD ii acuza pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban ca in loc sa salveze acum oamenii care sunt bolnavi de Covid-19 fac planuri pentru un vaccin care va veni, dar care deocamdata nu exista fizic. Germania vrea un acord UE prin care toate stațiunile de schi sa fie inchise pana anul viitor ”Guvernul…

- Un vaccin impotriva COVID-19 susținut de guvernul indian ar putea fi lansat in februarie 2021, cu cateva luni mai devreme decat se estima inițial. Ultima etapa a studiilor clinice, care pana acum au aratat ca produsul este sigur și eficient, va incepe luna aceasta, a declarat, pentru Reuters, un cercetator…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, se plange de lipsa specialiștilor ATI - atat medici, cat și asistenți - cu care se confrunta spitalul pe care il conduce și care devine tot mai apasatoare, pe masura ce numarul imbolnavirilor COVID este in continua creștere.…