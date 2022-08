Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani), patronul de la FCSB, nu l-a menajat pe Adrian Șut (23) dupa egalul de la Mioveni, 1-1. In urma cu un an, august 2021, Gigi Becali spunea despre Adrian Șut, „inchizator”, ca „va fi cel mai mare fotbalist al Romaniei, veți vedea. E cinci clase peste Pintilii”. In prezent, dupa…

- Gigi Becali (64 de ani) l-a „apostrofat” pe Eduard Radaslavescu, jucatorul de 18 ani cumparat de FCSB de la Farul, care a debutat in roș-albastru la meciul cu CS Mioveni de sambata, scor 1-1. Intrebat despre noii jucatori de la FCSB, Gigi Becali le-a „disecat” pe rand evoluțiile. Radu Boboc a fost integralist…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul de la FCSB, a dezvaluit ce obiectiv „ascuns” și-a trasat in acest mandat pe banca roș-albaștrilor. Cand a acceptat sa revina pe banca celor de la FCSB, Dica și-a propus sa-l readuca pe Gigi Becali la stadion. Patronul FCSB a dezvaluit recent ca va reveni in centrul…

- Gigi Becali l-a transferat pe Bogdan Rusu (32 de ani) de la CS Mioveni. Argeșenii au primit in schimb 100.000 de euro, iar primarul localitații anunța ca doi fotbaliști ai vicecampioanei vor ajunge la antrenamentele lui Alexandru Pelici. Gigi Becali și Ion Georgescu, primarul din Mioveni, au devenit…

- Valeriu Rachita (52 de ani), fost fundaș la Steaua și FCSB, nu ințelege de ce Gigi Becali (64) vrea sa-l transfere pe Dan Nistor (34), jucator care a pierdut rolul de titular la CS Universitatea Craiova. Gigi Becali a numit in aceasta dimineața 3 jucatori din Liga 1 pe care-i are pe lista de transferuri:…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca echipa sa nu mai are valoare, dupa esecul cu FC Saburtalo din Georgia, scor 1-0, in Conference League. "Eu ies din fotbal, dureaza doi-trei ani pana lichidez. Noi nu avem valoare. Nici nu stiu cum au jucat. Daca Coman, pe care am dat trei milioane…

- Banii, decoratiile si capra vecinilor sunt subiectele la moda dupa performanta tanarului inotator. Partea cea mai urata a episodului David Popovici 2022 n-a fost scrisa de David Popovici. Ci de cei care se gudura si amusina pe langa succesul lui David Popovici pentru a obtine succes politic si (sau)…

- Fundașul central Andrei Miron (28 de ani) a vorbit la plecarea de la FCSB despre implicarea lui Gigi Becali la echipa. Jucatorul care a semnat cu Hapoel Haifa (Israel) spune ca tinerii care vin la formația roș-albastra sufera din cauza criticilor pe care Gigi Becali le face in spațiul public. In plus,…