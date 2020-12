BEC a anunțat repartizarea mandatelor de senator si deputat la nivel național BEC a anunțat repartizarea mandatelor de senator si deputat la nivel național. Autoritatea Electorala Permanenta a prezentat, luni, informațiile din procesul verbal privind repartizarea la nivel national a mandatelor de senator si de deputat, in urma alegerilor parlamentare desfașurate pe 6 decembrie. In declarația de presa a BEC a fost prezentata repartizarea mandatelor la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie 2020: Numarul mandatelor de Senator care revin fiecarui partid este urmatorul: PSD a obținut in prima etapa 23 de mandate și in etapa a doua 24 de mandate. In total, 47 de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

