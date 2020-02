Bebeluș grav bolnav plimbat între Aiud și Alba Iulia. Mama acuză Spitalul din Aiud de nepăsare Mama unei fetițe care sufera de amigdlita acuza personalul medical pentru neatenția și nepasarea de care acesta da dovada. Femeia spune ca, este internata in spital de doua zile, fiind plimbata dintr-un spital intr-altul, menționand faptul ca, personalul i-a transmis ca nu se poate face nimic, pana nu vine un medic specialist ORL, singurul „tratament” oferit, fiind jumatate de supozitor cu Paracetamol, niște picaturi in nas și o sticluța cu lapte, pe jumatate goala. „Fara bani, nu se apropie nimeni de tine” este concluzia trista a mamei, care-și vede tanarul copilaș cum se zbate neputincios in… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

