- Sorin Ovidiu Vintu a fost internat in stare grava la Institutul Oncologic Fundeni din București, au confirmat pentru Libertatea surse medicale din cadrul spitalului. Potrivit acestora, Sorin Ovidiu Vintu a fost supus unei intervenții chirurgicale, fiind acum in stare grava.

- Un copil in varsta de opt ani, dintr-o localitate din județul Bistrița, a fost transportat in stare grava, la spital, dupa ce s-ar fi jucat cu benzina, in incercarea de a da foc unor resturi vegetale. Din pacate, flacarile i-au cuprins hainele, provocandu-i arsuri pe jumatate din corp.

- Copilul de 8 ani, care s-a jucat cu benzina și flacara, in comuna Leșu, județul Bistrița-Nasaud, a fost intubat și dus cu un elicopter SMURD la un spital de arși din Capitala, informeaza Mediafax.Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, copilul are arsuri de gradele II și III pe 57% din suprafața corpului.…

- Comitetul municipal pentru Situatii de Urgenta a luat hotararea, cu unanimitate de voturi, ca evoluția pandemiei de coronavirus impune noi masuri restrictive in Capitala. Astfel, masca de protecție devine obligatorie in București in aer liber, in mai multe zone. Masca de protecție devine obligatorie…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat, vineri, ca trei pacienti cu coronavirus, in stare grava, au fost transferati de la Targoviste spre doua unitati medicale din Galati si Medgidia, ca urmare a atingerii capacitatii maxime de internare.

- Șase persoane s-au reinfectat cu coronavirus la Sibiu și au fost internate la Spitalul Clinic Județean de Urgența. Medicii sunt ingrijorați de cazul unei femei de 49 de ani, care a facut reinfecția cu o forma severa de insuficiența respiratorie acuta și este internata la terapie intensiva.