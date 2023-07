Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața a anunțat cu entuziasm lansarea unui nou proiect muzical in care este implicata, insa nu a avut parte de reacțiile la care spera. Lavinia Pirva a fost criticata pentru noua sa piesa, admiratorii sai nu au ezitat sa ii spuna exact ce nu le-a placut deloc. Cum a fost certata soția lui Ștefan…

- Delia Matache nu s-a mai abținut și i-a dat o replica neașteptata unui fan, dupa ce a fost criticata pentru ca nu iși dorește sa aiba copii. Cantareața a recunoscut public ca nu vrea sa devina mama, fapt ce a strarnit numeroase controverse.

- Bebe Rexha și-a intrerupt concertul de la New York, dupa ce a fost nimerita in cap cu un telefon, aruncat din partea publicului.Cantareața americana a avut un concert in New York pe data de 18 iunie 2023. In timpul concertului, o persoana din public a aruncat cu un telefon spre cantareața, nimerind-o…

- Potrivit BBC, cantareața Bebe Rexha și-a intrerupt concertul de duminica, de la New York, dupa ce a fost lovita in cap de un telefon aruncat din public. Vedeta a cazut in genunchi pe scena. Ea a fost luata de pe scena de membrii echipei sale. O inregistrare postata online arata cum un barbat a fost…

- Emilia Ghinescu este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara. De-a lungul timpului, artista a trecut printr-o serie de schimbari, care i-au șocat pe fanii acesteia. Artista este de nerecunoscut dupa ce a slabit 45 de kilograme. Mai mult, aceasta se declara fericita ca reușit sa slabeasca…

- Bebe Rexha trece prin momente grele din cauza unor problemele de sanatate. Vedeta a fost pusa la zis de fani dupa ce s-a ingrașat. De ce afecțiune sufera cunoscuta artista. Cate kilograme s-a ingrașat din cauza sindromului.

- Corina Bud este de o perioada buna intr-o relație extrem de discreta și iși dorește sa ramana așa. Cantareața nu are in plan sa se recasatoreasca.Corina Bud este foarte discreta cu viața personala. Artista a fost casatorita cu Nelu Bud de care a divorțat in urma cu aproximativ 7 ani. Cei doi au impreuna…