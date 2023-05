Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de a cumpara o tricicleta pentru copilul tau, e bine sa știi fiecare detaliu inainte de a face achiziția.De la simplitate și ușurința cu care pot fi folosite, pana la designul modern, tehnologia este un factor major pe care trebuie sa il consideram atunci cand ne gandim la ce anume selectam.Pentru…

- Conform deciziei Curții Europene de Justiție, toate autovehiculele inmatriculate in UE trebuie asigurate RCA pana in momentul radierii. Alegerea unei Polițe de Raspundere Civila Auto nu este intotdeauna un lucru simplu.

- Odata cu globalizarea si cresterea afacerilor internationale, s-au dezvoltat foarte mult si aeroporturile, iar cu acestea si numarul persoanelor ce calatoresc in interes de serviciu. In cazul in care te afli printre persoanele care calatoresc mult, in special in interes de afaceri, atunci stii ca o…

- In perioada 23 – 24 februarie 2023, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului județ, o acțiune ce a avut ca scop creșterea gradului de siguranța rutiera și depistarea și sancționarea participanților la traficul rutier care nu respecta normele legale privind circulația pe drumurile publice.…

- Securitatea – un element important atat acasa (indiferent daca locuiești la casa sau la bloc), cat și la birou sau in spațiile publice. Camerele de supraveghere sunt cele mai complexe sisteme de monitorizare ce au rol in asigurarea securitații. Siguranța este, de fapt, un element primordial atunci cand…

- Un studiu realizat de organizatia Salvati Copiii arata ca de la inceputul razboiului din Ucraina copiii care au ramas in aceasta tara au fost fortati sa se ascunda in subteran, in medie, peste 900 de ore, reprezentand echivalentul a 38,3 zile. In acest an, in total 16.207 de sirene au fost anuntate…

- CARANSEBEȘ – Din dorința de a crește siguranța tuturor participanților la trafic, Primaria Caransebeș a inceput sa suprailumineze trecerile de pietoni, mai ales pe cele nesemaforizate. Un prim pas, cu bani din bugetul local, a fost facut in fața garii din Caransebeș, la trecerea de pe pietoni de pe…

- Gardurile din lemn sunt soluția perfecta pentru a adauga siguranța și estetica casei sau gradinii tale. Acestea sunt ușor de instalat, te vei bucura de ele o perioada lunga de timp și ofera un aspect elegant locuinței tale. Gardurile din lemn sunt, de asemenea, o opțiune durabila și se pot intreține…