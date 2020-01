Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Rancea a explicat pentru „Ziarul de Iasi" acuzele conform carora ar fi cheltuit discretionar 2 milioane de lei din rectificarea bugetara primita anul trecut de la Ministerul Culturii. Aceasta a specificat ca toate cheltuielile facute au acoperire cu necesitatile existente in institutia culturala,…

- Vedeta atat pe scena cat si pe micile ecrane, Beatrice Rancea a fost privita ani la randul de public ca un salvator al Operei Romane Iasi. Dar, dupa cum acuza unii angajati, toate spectacolele tinute cu casa inchisa ascundeau, dincolo de cortina, mai multe lucruri controversate si un mod de a conduce…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri dupa-amiaza, la Iasi, ca nu se teme de motiunea de cenzura a PSD, ci se teme doar de Dumnezeu, dar a admis ca la un moment dat "majoritatea PSD din Parlament nu va mai rabda si o sa-i determinam sa se coalizeze".

- O tanara in varsta de 21 de ani se afla in stare de coma de gradul 4 la Spitalul „Sfantul Spiridon“. Tanara din Bacau, studenta la Iasi, a ajuns in stare foarte grava la Unitatea de Primire Urgente a spitalului. Medicii o suspicioneaza de meningoencefalita. „Tanara este stare foarte grava. I se va face…

- Sindicatele profesorilor din Iasi cer o dezbatere la Ministerul Educatiei cu privire la o viitoare Legea Educatiei, dar mai ales cu privire la articolul 66 care, dupa afirmatia sindicatelor, ar duce la pierderea a mii de locuri de munca. Reprezentantii USLIP Iasi subliniaza ca aceste discutii trebuie…

- In cursul zilei de azi, la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, a fost adus un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, din județul Iași. Acesta a fost diagnosticat cu botulism, fiind in stare grava. In acest moment, acesta este internat la Anestezie si Terapie Intensiva, cu insuficiența respiratorie.…

- Un student a fost transferat in stare grava, cu elicopterul SMURD, de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. Potrivit medicilor, baiatul ar fi ingerat mai multe comprimate de paracetamol.

- Evenimentul a fost dedicat promovarii personalitatilor care s-au remarcat prin proiecte si activitati deosebite in domenii precum muzica, arte, campanii sociale si umanitare, sport, design vestimentar, beauty, media. Beatrice Rancea, care conduce Opera ieseana din anul 2011, a primit premiul de excelenta…