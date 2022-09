Beat în toiul nopții, la volanului unei mașini, pe o stradă din Alba Iulia La data de 8 septembrie 2022, in jurul orei 02,00 polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 24 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Postavarului din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

