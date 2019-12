Stiri pe aceeasi tema

- Europa nu isi va atinge tintele de mediu pentru 2030 daca nu va intreprinde actiuni urgente in urmatorii 10 ani, afirma directorul executiv al Agentiei Europene de Mediu. Miza este oprirea extinctiei...

- Nominalizarea lui Victor Negrescu pentru postul de comisar european a provocat o reactie virulenta din partea presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului sustine ca premierului demis nu mai are legitimitatea de a ...

- Rareș Bogdan a susținut ca prefera ca Guvernul PNL sa pice și sa-și asume situație, decat sa cedeze șantajului altor partide reprezentați de o mana de parlamentari, scrie Antena 3. ”Eu le-am spus...

- Ludovic Orban a anunțat, dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis, ca, printre prioritațile noului Guvern, vor fi refacerea echilibrelor macroeconomice, restructurarea aparatului guvernamental, respectarea statului de drept și asigurarea unei reale independențe a justiției, precum și consolidarea…

- SES ASTRA Romania prezinta astazi rezultatele celui mai recent studiu „Raport privind consumul de TV și video 2019", realizat pe piața din Romania. Studiul, comandat de SES ASTRA Romania și derulat de Mercury Research in iunie 2019, ofera o privire in detaliu asupra obiceiurilor de consum TV și video…

- Comisarul european pentru migratie, Dimitris Avramopoulos, a declarat luni, in Malta, ca Europa ar trebui sa fie "in prima linie" pentru a gestiona criza migratiei, alaturi de tari precum Italia, Grecia, Malta, Spania si Cipru, relateaza AGERPRES."Europa trebuie sa fie mai bine pregatita si…

- Consiliul Uniunii Europene a votat joi pentru numirea Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror șef european, scrie Antena 3. Kovesi a obtinut 17 din 22 de voturi exprimate, in conditiile in care premierul...

- Comisarul propus pentru Justiție, Didier Reynders, fost ministru de Externe al Belgiei,este acuzat de coruptie si spalare de bani. Reynders este astfel al șaselea comisar european propus în echipa Ursulei von der Leyen care are probleme de integritate.