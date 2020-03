Stiri pe aceeasi tema

- Principalele burse europene au primit joi in mod favorabil ultimele masuri anuntate de Banca Centrala Europeana (BCE), care a lansat un nou program de achizitii de obligatiuni in cadrul unei interventii de urgenta, care a contribuit la atenuarea tensiunilor pe piata de obligatiuni din zona euro, informeaza…

- BCE injecteaza 750 mld. euro in piața prin achiziția de datorii publice și private, ca raspuns la criza provocata de COVID-19 Banca Centrala Europeana a anuntat miercuri seara un plan de urgenta de 750 de miliarde de euro destinati datoriei publice si private, in incercarea de a tine sub control repercusiunile…

- Romania ia in calcul foarte serios atacarea Pachetului Mobilitate 1 la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, daca va trece in forma actuala, intrucat implementarea lui ar insemna un dezastru pentru transportul de marfa romanesc, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor,…

- Polițistul din Targu-Jiu, pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in strainatate, va afla pe 6 februarie, daca va fi predat autoritaților din Germania. Decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție va fi definitiva. …

- Agentul din cadrul Poliției Municipiului Targu-Jiu, pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in Germania, a fost eliberat marți și plasat sub control judiciar pentru o perioada de 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații de la Inalta Curte…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Concluziile…

- Tribunalul Suprem spaniol a refuzat joi sa recuoasca imunitatea parlamentara acordata de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) separatistului catalan Oriol Junqueras, ales eurodeputat, condamnat in octombrie la 13 ani de inchisoare cu privire la rolul pe care l-a jucat in secesiunea…