Stiri pe aceeasi tema

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) urmareste atent efectele epidemiei Covid-19 si va aplica masurile politice necesare limitarii riscurilor si mentinerii cresterii economice sustenabile, anunta Departamentul american al Trezoreriei dupa o reuniune a organizatiei, potrivit Mediafax."Ministrii…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit in februarie, la cel mai redus nivel din ultimele trei luni Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit la 1,2% in februarie, de la 1,4% luna precedenta, arata o estimare preliminara publicata marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), in…

- Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene, a dat asigurari ca BCE este pregatita sa adopte, daca va fi necesar, "masuri adecvate si tintite" pentru a ajuta economia sa faca fata efectelor negative ale epidemiei de coronavirus (Covid-19), transmit Reuters si AP. Oficialul BCE…

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei in acest an la 5,6%, in scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sambata Fondul Monetar International,…

- Extinderea rapida a epidemiei cu noul coronavirus va reduce probabil cresterea economica a Chinei în acest an la 5,6%, în scadere cu 0,4 puncte procentuale fata de prognoza din ianuarie, si va sterge 0,1 puncte procentuale din avansul economiei mondiale, a avertizat sâmbata Fondul…

- China a raportat duminica o noua scadere a numarului de infecții cu coronavirus în regiunile din afara epicentrului epidemiei, dar oficiali din domeniul sanatații de la nivel mondial spun ca este prea devreme pentru a face prognoze privind evoluția situației din cauza noilor cazuri din alte parți…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea ”extrem de fragila” a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters, conform news.ro.Intr-o…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…