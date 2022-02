Stiri pe aceeasi tema

- Principala autoritate de reglementare in domeniul bancar din Europa a indemnat bancile sa se pregateasca pentru posibilele consecinte ale cresterii tensiunilor dintre Occident si Rusia, pe tema Ucrainei, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. „Acolo unde sunt tensiuni exista si posibilitatea introducerii…

- Premierul britanic Boris Johnson și șeful NATO Jens Stoltenberg au emis joi un avertisment cu privire la tensiunile dintre Rusia și Ucraina. Oficialul britanic a precizat ca este un „moment periculos” pentru Ucraina, Europa și Rusia. Rusia, care are peste 100.000 de militari la granița cu Ucraina, neaga…

- Gigantul american YouTube a inchis canale apartinand separatistilor prorusi din estul Ucrainei, au anuntat separatistii vineri, in toiul unor tensiuni ruso-occidentale cu privire la Razboiul din Donbas, relateaza AFP. "Centrul de Informatii" al "republicii populare de la Lugansk" - site-ul oficial de…

- Departamentul de Stat al SUA a avertizat Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va compensa consecintele unei invazii a Ucrainei si va face economia rusa si mai fragila, transmite Reuters.

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni de la Geneva privind arhitectura de securitate, cateva avertismente occidentale la adresa Rusiei in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei. Aceste semnale au fost ferme in respingerea…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si NATO pentru a defini garantiile judiciare pentru securitatea tarii noastre, in scopul excluderii extinderii viitoare a Aliantei la Est si a desfasurarii de sisteme de armament care ameninta Rusia in Ucraina si alte state…