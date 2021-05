Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, se arata ingrijorat in urma anchetei privitoare la interviul BBC cu printesa Diana si spune ca reteaua de televiziune trebuie sa faca tot posibilul pentru a se asigura ca nimic asemanator nu se va mai intampla. Johnson a spus ca este „foarte ingrijorat”…

- Un raport independent realizat de John Dyson, un fost judecator al Curtii Supreme Britanice, arata ca interviul istoric realizat in 1995, cu prințesa Diana, de catre jurnalistul Martin Bashir, a fost obținut prin inșelaciune. Copiii prințesei Diana au reacționat: William acuza ca interviul a dus la inrautațirea…

- Printul William acuza BBC ca a inselat-o pe mama lui, lady Diana, si ca a contribuit la inrautatirea relațiilor dintre ea și tatal lui. Potrivit unei anchete, interviul pe care lady Diana l-a acordat BBC in 1995 a fost obținut prin metode inselatoare.

- Postul BBC "nu a respectat standardele ridicate de integritate si transparenta" in legatura cu celebrul interviu al lui Martin Bashir din 1995 cu printesa Diana, este concluzia unei anchete independente. Jurnalistul a inselat-o pe printesa si pe fratele ei, Charles Spencer, si apoi i-a mintit pe sefii…

- Simone Simmons susține ca Martin Bashir a otravit-o pe prințesa cu minciuni. Astazi, judecatorul de la Curtea Suprema, Lord Dyson, va publica concluziile unei anchete independente privind modul in care Bashir, in varsta de 58 de ani, a procedat fata de prințesa Diana. Simone, in varsta de 61 de ani,…

- BBC a oferit scuze dupa ce o ancheta a aratat ca jurnalistul Martin Bashir a folosit metode „inșelatoare” pentru a obține un interviu cu prințesa Diana, in momentul in care casatoria ei se destrama.