Bazilica istorica San Marco din Venetia va necesita lucrari de restaurare in valoare de milioane de euro dupa ce a fost inundata recent pentru doar a sasea oara in 1.200 de ani, mozaicurile sale delicate din marmura fiind expuse la apa sarata cu efect distrugator, a declarat curatorul sau, citat marti de Reuters. San Marco, bazilica personala a dogilor venetieni din perioadele medievala si renascentista, este cea mai faimoasa dintr-o serie de monumente aflate in pericol dupa cea mai grava saptamana de inundatii cu care s-a confruntat Venetia din 1872. Foto: (c) PROCURATORIA DI SAN MARCO HANDOUT/EPA…