Bazele de tratament din Amara au nevoie de turiști Bazele de tratament din stațiunea Amara, singurele obiective cu potențial turistic din județul Ialomița, sunt puternic afectate de pandemia de COVID-19. Masurile de protecție impuse de autoritați cu scopul de a preveni raspandirea infecției cu noul Coronavirus dau peste cap planurile hotelierilor in ceea ce privește activitatea pe care o desfașoara. Unitațile de cazare din Amara funcționeaza la jumatate din capacitate și sunt nevoite sa cheltuie mai mulți bani pentru a asigura protecția turiștilor impotriva infectarii cu SARS-CoV-2. Cu toate acestea, raportarile Casei Județene de Asigurari de… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

