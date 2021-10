Bazarul din Rădăuți rămâne deschis Primaria municipiului Radauți infirma zvonurile potrivit carora piața-obor sau Bazarul de mașini se inchide. Instituția transmite insa ca oamenii trebuie sa respecte masurile de limitare a raspandirii coronavirusului motiv pentru care face un apel la spiritul civic al cetațenilor solicitand ca șederea in incinta pieței-obor sa se realizeze intr-un interval de timp rezonabil redus pe […] The post Bazarul din Radauți ramane deschis first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

