Fortele de securitate irakiene au descoperit in zona un lansator de rachete si alte cateva proiectile neexplodate.



Surse din domeniul securitatii au declarat pentru AFP ca toti ranitii fac parte din unitatile de elita antiteroriste, unica forta irakiana antrenata si inarmata de SUA. Doi dintre raniti sunt in stare critica, au adaugat sursele citate.



Baza militara vizata de atacul comis luni la primele ore gazduieste, de asemenea, militari si diplomati americani.



Acest atac este cel de-al noualea inregistrat in ultimele sase saptamani impotriva unor baze in care se…