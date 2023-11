Stiri pe aceeasi tema

- Harry Kane (30 de ani) a reușit al doilea hattrick consecutiv in Bundesliga, in derbyul caștigat la Dortmund (4-0). In 14 meciuri jucate pentru Bayern, atacantul englez a influențat 24 de goluri. Doar Gerd Muller a mai semnat un hattrick bavarez pe terenul Borussiei, acum 53 de ani! A fost scump transferul…

- Bayern Munchen a aratat multa magie duminica in victoria cu 8-0 in Bundesliga in fata lui Darmstadt, iar continuarea va veni, cand toti fotbalistii echipei vor vizita un spectacol de circ impreuna cu copiii invitati, scrie DPA.Duminica, Bayern a indicat ca invita "copii din familii de plasament,…

- ​Bayern Munchen a facut scorul etapei in Bundesliga și a invins-o pe nou promovata Darmstadt cu scorul de 8-0, intr-un meci in care Manuel Neuer a fost titular dupa aproape un an de la incidentul nefericit de la schi.

- Echipa germana Augsburg a invins duminica, in deplasare, scor 5-2, formatia Heidenheim, dupa ce a fost condusa cu 2-0 in minutul 18.Pe Voith-Arena, la Heidenheim, gazdele au avut doua minute nebune, 17 si 18. Tim Kleindienst si Jan-Niklas Beste au facut 2-0 in numai doua minute si lucrurile pareau…

- Bayern Munchen a spulberat-o pe Bochum in etapa #5 din Bundesliga, scor 7-0. Harry Kane, atacantul bavarezilor, a facut spectacol. A marcat 3 goluri și a dat doua assist-uri. A ajuns la 7 goluri in primele sale 5 meciuri in Bundesliga și este de departe golgeterul echipei, cu 8 reușite in toate competițiile.…

- La 18 ani, francezul Mathys Tel i-a oferit lui Bayern Munchen victoria cu Manchester United (4-3), primul sau gol in Liga Campionilor. Are 3 goluri și un assist in acest sezon in numai 57 de minute de Bundesliga și Champions! De cand a venit la Munchen, Harry Kane are cinci goluri și doua assisturi…

- Capitanul Angliei, Harry Kane, a marcat de doua ori la debutul sau pe teren propriu, in Bundesliga, pentru Bayern Munchen, care a invins pe FC Augsburg cu 3-1, in etapa a doua.Kane a devenit primul jucator englez care a marcat in primele doua meciuri din Bundesliga, cand a transformat un penalty,…

- Bayern Munchen a inceput cu dreptul noul sezon din Bundesliga și s-a impus fara emoții in deplasare la Werder Bremen, scor 4-0. La debutul sau pentru bavarezi, Harry Kane a dat cu gol și o pasa de gol.