Băuturile care vă ajută să slăbiți în timp ce dormiți Exista cateva bauturi care stimuleaza metabolismul și va ajuta sa pierdeți cateva kilograme in plus, chiar pe timpul nopții. Acestea sunt pe baza de plante și nu au efecte adverse. Ceaiul de ghimbir Ghimbirul este o radacina folosita in mod obișnuit in bucataria indiana. Are un nivel ridicat de gingerol, care este antioxidant și antiinflamator. Gingerolul va ajuta corpul sa digere alimentele mai repede și stimuleaza corpul sa impinga alimentele prin stomac și intestinul subțire intr-un ritm mult mai rapid. Gingerolul poate ajuta, de asemenea, la stabilizarea nivelului de zahar din sange, la prevenirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

