Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 26 mai a.c., la ora 10.40, pe drumul comunal 67, in localitatea salajeana Fildu de Mijloc, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului, in timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu, au depistat in trafic un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din localitatea Fildu…

- Un tanar din Fildu de Sus risca inchisoarea pentru ca a condus fara sa dețina permis de conducere și nu a oprit la semnalul polițiștilor. Sambata, 26 mai, pe drumul din satul Fildu de Mijloc, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au depistat in trafic un autoturism condus de un…

- Ieri, 22 mai a.c., polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat, despre producerea unui accident rutier in localitatea Rona de Jos. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 54 de ani din Tisa a condus un moped pe D.N.18, in…

- La data de 15 mai 2023, in jurul orei 23.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat, pe o strada din municipiu, un barbat de 40 de ani, din comuna Ohaba, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice.In urma testarii barbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- In noaptea de 13 spre 14 aprilie, in jurul orei 2:30, pe strada Dr. Carol Davila din Pitești, polițiștii Secției 2 au facut semn de oprire unui autoturism, dar conducatorul auto și-a continuat deplasarea.

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti Una dintre ele vizeaza un sofer de 47 de ani, care nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire al Politiei, pe DN 39. Acesta nu s a conformat, motiv pentru care politistii au procedat la urmarirea acestuia, interceptand vehiculul dupa o distanta…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 aprilie a.c., in jurul orei 03.20, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Republicii din comuna Castelu, fiind sub…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) a organizat la Cluj-Napoca un protest in fața prefecturii, solicitand aplicarea legii salarizarii.”Noi simțim politica dezastruoasa a guvernelor din ultimii 30 de ani. Mesajul este indreptat catre cetațean. Traim aceste neajunsuri.…