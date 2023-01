Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire oribila, la Centrul Rezidențial pentru Persoane Varstnice „Sf Luca al Crimeei” din Budacu de Jos. Comisarii OJPC BN au gasit, printre altele, carne mucegaita care urma sa fie gatita intr-o bucatarie jegoasa. Apoi, aceasta ar fi ajuns in farfuria bunicilor.„Abaterile inregistrate in timpul…

- ALERTA ALIMENTARA: Olandezii ne-au livrat produse din carne și fructe de mare expirate ALERTA ALIMENTARA: Olandezii ne-au livrat produse din carne și fructe de mare expirate Este alerta pe piața alimentara, dupa ce inspectorii de la Protecția Consumatorului au descoperit nereguli grave in doua depozite…

- Este alerta pe piața alimentara, dupa ce inspectorii de la Protecția Consumatorului au descoperit nereguli grave in doua depozite de carne și fructe de mare, care aprovizionau mai multe restaurante de lux din Capitala. Aproape trei tone de alimente, despre care inspectorii spun ca ar fi fost congelate…

- Revelion distrus pentru sute de clienți care au rezervat camere la munte. Un hotel din Poiana Brașov a fost inchis de inspectorii de la Protecția Consumatorilor dupa mai multe controale ample. Romanii care au platit bani grei pentru petrecerea de Revelion ar fi fost intampinați cu gandaci și mizerie…

- Visul multor turiști de a petrece Revelionul la Poiana Brașov s-a transformat intr-un coșmar. Autoritatea pentru Portecția Consumatorului (ANPC) a efectuat controale de amploare la munte, iar vizate au fost restaurantele și hotelurile. In urma controalelor, ANPC a inchis aproape un sfert din restaurantele…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Buzau desfașoara, pe parcursul intregii luni decembrie, controale la magazinele din Buzau, pentru a vedea in ce condiții sunt comercializare produsele alimentare și nealimentare tradiționale, atat in perioada premergatoare, cat și in timpul Sarbatorilor…

- Atentie de unde cumparati carne si produse din carne! Inspectorii de la ANPC verifica zilele acestea mai ales comerciantii din pietele agro-alimentare si au gasit destule nerguli pana acum. In judetul Vrancea, de exemplu, pe langa amenzi pentru igiena precara in care erau depozitate alimentele, s-a…

- Potrivit reprezentanților LIDL, filmarea cu un șoarece care se plimba printre produsele de patiserie, nu a fost facuta la magazinul din Nasaud. Inspectorii OJPC vor verifica toate magazinele LIDL din județ. In urma materialului publicat ieri de Bistrițeanul.ro, care conține un filmuleț cu un șoarece…