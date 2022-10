Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 89 de ani din judetul Arges, care fusese data disparuta si era cautata de autoritati, a fost gasita moarta, intr-un canal de irigatii dezafectat din apropierea locuintei sale. Politia judeteana Arges a anuntat ca a deschis și o ancheta in acest caz.Rudele femeii au fost cele care…

- O batrana care a fost data disparuta a fost gasita decedata intr-un canal de irigatii dezafectat, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti au fost sesizati, duminica seara, in jurul orei…

- Batrana gasita decedata intr-un canal de irigații In seara zilei de 16 octombrie a.c., in jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au fost sesizați prin Serviciul Unic Apeluri de Urgența 112, cu privire la dispariția unei femei de 89 de ani, de la domiciliul sau din comuna…

- Un barbat imbracat in haine preotesti a fost prins, duminica, in timp ce fura dintr-un magazin din Craiova, politistii afirmand ca el nu este preot in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, relateaza News.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a informat intr-un comunicat de presa ca politistii Sectiei…

- O femeie de 81 de ani, din comuna Ganeasa, județul Olt, care a disparut de acasa de 7 zie, a fost gasita inecata intr-un canal. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, aseara, prin apel 112, ca o persoana s-ar fi inecat intr-un canal de pe raza comunei Ganeasa. La fața locului, s-au deplasat…

- In urma apelului, la fata locului s-a prezentat cel mai apropiat echipaj de politie, din care facea parte insa si politistul in cauza, relateaza Ziarul de Iași .Nervos, barbatul a intrat in casa refuzand sa discute cu politistii pe motiv ca el ceruse sa vina altcineva.Ca urmare, barbatul a fost amendat…

- Un tanar, de 21 de ani, din Timișoara, cercetat sub control judiciar intr-un dosar in care este acuzat ca a jefuit o batrana, a fost prins la furat intr-un supermarket din Timișoara, scrie Ziare.com. „In fapt, la data de 09.09.2022, politistii Sectiei 3 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la…