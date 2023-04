Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean va ramane in libertate, dupa ce si-a amenintat sotia cu moartea, iar politia a trebuit sa intervina de doua ori in aceeasi zi. Scandalul la care au ajuns politistii era doar ultimul, dintr-o lunga serie. Marin si Marioara Savoaia erau casatoriti din 1986, avand impreuna patru copii. Casnicia…

- Un bebeluș care se inecase cu un mar a fost salvat de trei pompieri de la Detașamentul Piatra-Neamț, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț, transmite Agerpres. Intrucat familia locuiește in apropiere de unitate, tatal victimei a venit direct la poarta detașamentului pentru a cere…

- Gabriela Ruse s-a calificat duminica in turul 3, decisiv, al turneului de calificare pentru tabloul principal al turneului WTA 500 de la Doha (Qatar). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat care se afla in masina sa a fost salvat, miercuri dupa-amiaza, de pompierii militari de la o iminenta alunecare intr-o prapastie, dupa ce autoturismul a ramas intr-un echilibru precar pe marginea drumului care face legatura intre municipiul Deva si zona de agrement Caprioara.

- Poliția din Ucraina a salvat o fetița de 6 ani dintr-un bloc ce se afla sub asediu la Bahmut. Arina a fost gasita locuind cu bunicii ei intr-un bloc de apartamente daramat din Bahmut. Dupa ce a trecut prin zapada uriașa pentru a ajunge la Arina, polițistul Pavlo Diachenko și doi colegi de lupta au condus-o…

- Dispeceratul unei societati de paza a sesizat poliția cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns, in noaptea de joi spre vineri, in sediul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Galati, conform Agerpres. Intrucat cele sesizate au fost constatate si de echipajul de politie care s-a deplasat,…

- Cei doi voluntari britanici dați disparuți in Ucraina la inceputul lunii ianuarie au fost uciși in timp ce ajutau o femeie in varsta din Soledar sa paraseasca orașul bombardat de ruși, a confirmat Ministerul de Externe, citat de The Guardian.