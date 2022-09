Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 67 de ani, care era in pijama si avea o branula in mana, a fost depistat de un echipaj al Politiei Locale Timisoara, pe o strada din zona centrala a orasului, care l-a preluat si l-a dus la Spitalul Municipal, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Polițiștii locali au depistat ieri, pe un bulevard din Timișoara, mai mulți tineri care fumau țigari care conțineau substanțe psihoactive, in miezul zilei. „Polițiștii locali aflați in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 14, au observat pe bulevardul General Dragalina, in fața unui hostel…

- Cazurile de tulburare a liniștii publice prin turare motoarelor autovehiculelor au fost din nou in atenția polițiștilor locali. Trei tineri au fost prinsi „distrandu-se” in acest mod in weekend in locatiile deja traditionale pentru astfel de manevre in Timisoara. Politistii locali au depistat trei tineri,…

- Zi plina de nebunii ieri, in Bistrița. Dupa ce un tanar a fost junghiat, alți doi tineri s-au luat la pumni in plina strada. De pe Arțarilor, unul a ajuns pe Someșului, internat la Psihiatrie. Ieri, dupa ce in jurul amiezii un tanar de 30 de ani a ajuns injunghiat la spital, polițiștii locali au intervenit…

- 3 migranți din India, fara documente asupra lor, depistați de polițiștii locali in Timișoara. Polițiștii locali aflați in patrulare pe raza municipiului au depistat in data de 30.07.2022, in jurul orei 21.00, pe strada Remus, un grup de trei barbați care pareau a fi migranți și...

- Un barbat in varsta de 70 de ani a traversat bulevardul Carol I din Timișoara, prin loc nepermis, a fost surprins și accidentat de tramvaiul Linia 1. In urma impactului, barbatul a fost ranit și transportat la spital. Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare…

- Mașinile abandonate pe raza orașului le dau in continuare batai de cap polițiștilor locali din Timișoara. Numai de la inceputul anului oamenii legii au luat in evidența aproximativ 1000 de astfel de autoturisme, iar peste 600 dintre ele au fost deja ridicate de pe domeniul public.

- In timpul patrularilor, polițiștii locali sunt cu ochii și pe cei care nu respecta curațenia și arunca pe jos resturi, cum ar fi chiștoace de țigari, ambalaje, coji de semințe, PET-uri etc.