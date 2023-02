Stiri pe aceeasi tema

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau va evolua sambata, in etapa a 16-a a Ligii Zimbrilor (prima din noul an), pe terenul Stelei București. Reluarea campionatului ii va gasi pe bacauani…„pe sticla”, confruntarea programata in Sala „Apollo” urmand sa fie televizata in direct de Pro Arena. Pana…

- „Aviatorii” antrenați de Mișu Ionescu s-au reunit luni, in timp ce „CSMeii” lui Cristi Popovici iși vor relua pregatirile azi Cele doua divizionare C bacauane care ataca play-off-ul au incheiat conturile cu vacanța. Aerostar s-a reunit luni, la baza proprie, in timp ce CSM Bacau iși va relua antrenamentele…

- Gata cu vacanța pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Astazi, antrenorul Sandu Iacob suna adunarea in vederea parții a doua a sezonului, care va debuta pentru „CSMei” pe 4 februarie, cu meciul din etapa a 16-a a Ligii Zimbrilor, contra Stelei, la București. Grigoraș, Esteki, Ushal și…

- Weekendul trecut s-a disputat ultima etapa din turul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Vineri, in deschiderea rundei, CSM Bacau a remizat, 35-35 la Timișoara, in compania Politehnicii, pe care a condus-o la pauza cu 18-17. Prin egalul de la Timișoara, obținut in formula Grigoraș, Freiwald- G. Bujor…

- Și nu doar ca l-a escaladat, dar l-a și rasturnat! Sambata, in etapa a 14-a din Liga a III-a „CSMeii” lui Cristi Popovici s-au impus cu 5-3 pe terenul Ceahlaului Piatra Neamț, consolidandu-și locul 2 in Seria 1 și complicand speranțele nemțenilor la play-off. Gazdele au inceput ca din pușca, au condus…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau a fost invinsa vineri, in deplasare, de campioana Dinamo București cu 37-27 (16-12), la capatul unui joc controlat in permanența de bucureșteni. In ciuda acestei infrangeri suferite in etapa a 12-a, bacauanii iși pastreaza poziția a opta in clasament, cu…

- Parteneriatele pe sanatate continua la Onesti, unde – la spitalul din localitate – a fost pus in funcțiune un RMN de ultima generație (produs in 2022), echipament medical achiziționat cu fonduri europene in valoare de peste 1 milion de euro. „Mulțumim primarului Laurențiu Neghina pentru invitația de…

- Se paveaza trotuarele de pe strazile Lucrețiu Patrașcanu, Traian și Plantelor, dupa ce s-au finalizat cele de pe Avram Iancu și Erou Hasan Marius Costel. Continua lucrarile și pe str. Alecu Russo, in paralel cu cele la iluminatul public. La capitolul asfaltari, se mai intervine pe strazile Oituz, Tazlaului…