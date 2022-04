Stiri pe aceeasi tema

- Circa 2.550 de civili au reusit sa plece ieri din zonele unde au loc lupte intense in Ucraina, a anuntat in seara aceleiasi zile vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, informeaza astazi dpa, preluata de Agerpres.Aproximativ 2.300 de persoane au sosit in orasul Zaporojie din sudul Ucrainei, printre…

- Armata rusa si-a retras trupele din jurul Kievului si si-a indreptat in mare parte atentia asupra regiunii Donbas, in estul Ucrainei. Aceasta miscare ar putea duce la o prelungire a razboiului, relateaza BBC. Dupa 49 de zile de razboi, fortele ruse au provocat deja o catastrofa umanitara in estul Ucrainei,…

- Intr-un clip postat pe canalul sau de Telegram, Ramzan Kadirov, liderul republicii rusești Cecenia, afirma ca, foarte curand, armata rusa și ajutoarele ei cecene vor declanșa o ofensiva serioasa și decisiva in Ucraina. Planul lui Kadirov, despre care se spune ca este omul lui Vladimir Putin, ar fi urmatorul:…

- Politia ucraineana din regiunea Kiev a anuntat ca au fost uciși șapte civili vineri de bombardamentele ruse in localitatea Bucha, situata la nord-vest de capitala Ucrainei, transmite DPA. In regiunea estica Donetk, conducerea politiei regionale a evocat zeci de morti si raniti in atacurile comise vineri.…

- Luptele din Ucraina continua pentru a șasea zi iar marile orașe se afla sub asediul forțelor ruse. Primarul orașului Mariupol, ultimul bastion ucrainian de la Marea Azov, a anunțat ca orașul este complet incercuit iar armata rusa avanseaza din toate direcțiile. Fii la curent cu cele mai noi…

- „Militarii rusi dau dovada de curaj, executandu-si misiunile de lupta. Din nefericire, exista morti si raniti. Dar pierderile noastre sunt mai mici decat in tabara ucraineana”, a declarat generalul Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii.Kremlinul este acuzat cu regularitate…

- Ministrul britanic de Externe Liz Truss apreciaza miercuri drept „extrem de probabil” ca presedintele rus Vladimir Putin sa vrea sa invadeze Ucraina si sa cucereasca Kievul, dupa ce Moscova a recunoscut independenta teritoriilor ucrainene separatiste proruse Donetk si Lugansk, relateaza adevarul.ro.