La Monumentul „Apararorii Orașului Galați” a avut loc aniversarea a 104 ani de la „Batalia de la Galați”, in care 2.000 de militari romani, dar și galațeni de la „Compania de Pompieri” au aparat orașul care era atacat de 12.000 de soldați din Armata a 6-a Rusa, care pe fondul venirii bolșevicilor la putere in Rusia au fugit de pe front și au atacat Galațiul in retragerea lor peste granița de la Prut. Batalia pentru apararea Galațiului s-a desfașurat in perioada 7-9 ianuarie, pe „stil vechi”, respectiv 20-22 ianuarie 1918. Conflictul armat a fost urmarea contextului politic. In noiembrie 1917 avusese…