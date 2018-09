Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, a anunțat, marți, ca Jandarmeria Romana a sesizat DIICOT, in in cazul evenimentelor din 10 august, cerand anchetatorilor sa faca verificari. Sesizarea a fost inregistrata, marți, fiind facuta de Jandarmeria Romana. Faptele prezentate sunt infracțiuni impotriva ordinii constituționale.…

- In dosarul preluat de catre Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 386, fiind efectuate in continuare activitati privind identificarea persoanelor care au fost implicate in comiterea violentelor,…

