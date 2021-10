Bataie în trafic, în Șimleu Silvaniei Un echipaj de jandarmerie a fost sesizat sa intervina in urma unei fapte de agresiune. La fața locului s-a stabilit ca un barbat de 54 de ani, pe fondul unor neințelegeri in trafic, a fost lovit cu pumnul, in zona feței, de catre o alta persoana. Incidentul a avut loc marți, 12 octombrie a.c., in jurul orei 12.20, la intersecția strazii Simion Barnuțiu cu Piața 1 Mai, in orașul Șimleu Silvaniei. Dupa identificarea agresorului, un tanar in varsta de 18 ani, jandarmii au intocmit acte de constatare sub aspectul savarșirii infracțiunii de „Lovire sau alte violențe”, acte ce vor fi inaintate organelor… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

