Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA a lansat, de la inceputul acestui an, licitatii in valoare totala de 634,66 milioane lei, prin Programul Transporturi (PT), pentru modernizarea cladirilor de calatori din opt gari, respectiv Gara de Nord (etapa I), Sinaia, Busteni, Videle, Ploiesti Vest – aflate pe raza SRCF Bucuresti, Pascani,…

- Minivacanța de Sf Maria nu s-a terminat prea bine pentru unii turiști, amatori de aventuri montane. Salvamontistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru salvarea a 33 de persoane, opt dintre acestea fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Au fost primite 20 apeluri prin care…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit doua biciclete electrice fara documente justificative la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea. Incidentul a avut loc joi, 3 august, in jurul orei 20:00. Șoferul care transporta bicicletele, un…

- Traficul din Cluj poate fi foarte stresant și frustrant pentru șoferi, dovada fiind scandalul din 25 iulie, de la intersecția strazilor Siretului cu Aurel Vlaicu. Doi barbați, de 35 și 36 de ani, ar fi coborat dintr-o mașina și au intrat in autoturismul altui barbat, pe care l-ar fi agresat fizic. Ulterior,…

- Un biciclist a lovit in plin mai mulți pietoni care traversau strada la intersecția Pieței Unirii cu strada Memorandumului. Incidentul s-a produs miercuri, 26 iulie, la ora 17.10. Biciclistul venea ”flower power”, pe banda de autobuz, dinspre strada Memorandumului, și la trecerea de pietoni a intrat…

- Biroul de Turism Pentru Tineret (BTT) SA, societatea de stat care deține cateva zeci de mii de metri patrați in stațiunea Costinești, a lansat o procedura de licitație in vederea incheierii a 3 loturi de teren, situate in Baza BTT Costinești. BTT SA a lansat, recent, o procedura de licitație in vederea…

- Politistii din Ilfov au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati cu privire la faptul ca doi adolescenti au fost agresati de un al treilea, intr-un parc din Mogosoaia. Incidentul a fost filmat, imaginile ajungand pe retelele de socializare, informeaza News.ro.In imaginile postate pe Facebook se…

- Un barbat in varsta de 50 de ani s-a electrocutat, suferind arsuri de diverse grade pe toata suprafata corpului. Incidentul a avut loc duminica, in depoul Dej-Triaj, unde pompierii au intervenit pentru stabilizarea pacientului, dupa care l-au dus cu targa pana la un elicopter. Conform datelor furnizate…