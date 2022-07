Bătaia de joc a instituțiilor statului continuă la adresa plătitorilor de RCA Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage public atenția conducerii ASF și celor 6,5 milioane de platitori de polițe RCA din Romania asupra dezinformarii grosolane venite din partea corporațiilor din asigurari care activeaza in Romania, prin intermediul lui Madalin Roșu, membru in board-ul Omniasig și președinte BAAR. Același Madalin Roșu care, de la inalțimea veniturilor sale de 10.000 euro/luna, batjocorea acum cateva luni toți șoferii din Romania, sugerand ca prețul unei polițe RCA este echivalentul a 2 covrigi, zilele trecute a revenit cu noi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

