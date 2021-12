Bătăi de stradă la Bruxelles VIDEO In Belgia, noile restricții au provocat ciocniri violente. Dupa ce, pentru a treia saptamana la rand, guvernul a anunțat noi masuri, au fost batai in toata regula pe strazile din Bruxelles. Violentele au avut loc la sfarsitul unei manifestatii desfasurata sub sloganul „Belgia unita pentru libertate”. Mai ales obligativitatea vaccinarii personalului medical a starnit protestele. Vineri, premierul Belgiei a anuntat ca gradinitele si scolile primare vor lua vacanța de Craciun cu o saptamana mai devreme și ca toți elevii trebuie sa revina la portul maștii in clasa. De asemenea, guvernul belgian a… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

