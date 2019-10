Stiri pe aceeasi tema

- Luptele dintre fortele sustinute de Turcia si kurzii sprijiniti de armata siriana s-au soldat sambata cu 15 morti in regiunea de nord-est a Siriei, in contextul in care trupele regimului de la Damasc s-au desfasurat intr-o noua zona strategica din apropierea frontierei cu Turcia, transmite AFP, citata…

- Sambata seara au avut loc confruntari violente intre gruparile armate pro-Ankara, sustinute de aviatia turca, si Fortele Democratice Siriene (FDS), majoritar kurde, sustinute de de armata siriana, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH). "Luptele…

- Vicepresedintele SUA Mike Pence si secretarul de Stat Mike Pompeo se vor intalni, joi, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Ankara. Obiectivul este obtinerea unui acord de incetare a focului in nordul Siriei, unde Ankara a lansat o ofensiva ce vizeaza fortele kurde. In plus, cei…

- Abandonati de Statele Unite, kurzii sirieni au chemat in ajutor fortele armate ale Siriei, cerandu-le sa se desfasoare in unele sectoare din nord, in special la Manbij si Ain Issa, la circa 30 de kilometri de frontiera cu Turcia. Armata turca si aliatii sai sirieni - fosti combatanti rebeli…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat astazi, intr-un interviu acordat posturilor de televiziune RT, Arabik Sky News si Al Arabiya, ca toate fortele militare straine aflate in prezent in Siria trebuie sa se retraga din aceasta tara. Liderul de la Kremlin susține ca acestea opereaza fara autorizarea…

- Președintele rus, Vladimir Putin a avertizat astazi ca militanții statului islamic deținuți in nord-estul Siriei ar putea scapa ca urmare a unei operațiuni militare turcești acolo, a informat agenția de știri Interfax, potrivit Reuters. Ofensiva turca impotriva forțelor kurde aliate ale SUA, din nord-estul…

- Zarif a discutat telefonic cu seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, despre 'evolutia recenta a situatiei in nord-estul Siriei', a indicat Ministerul de Externe iranian pe site-ul sau internet. In cadrul acestei discutii, Cavusoglu a 'insistat asupra necesitatii de a fi respectata integritatea…

- Un acord a fost incheiat in vederea "unei incetari unilaterale a focului din partea fortelor guvernamentale siriene incepand cu ora 06:00 pe 31 august", se arata intr-un comunicat al Centrului rus pentru reconciliere in Siria."Centrul rus pentru reconciliere cheama comandantii gruparilor…