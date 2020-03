Băsescu: Orgoliile vor face din dreapta românească o victimă sigură a alegerilor locale "Incapabili sa puna interesele dreptei in ansamblul ei deasupra propriilor orgolii si interese, Orban, Ciolos si Barna par hotarati sa sacrifice sansa candidatilor comuni in favoarea unor liste de candidati cenusii, lipsiti de valoare si, cu mici exceptii, fara nicio sansa de a castiga primariile", spune Basescu. "Dreapta se pregateste pentru esec! Alegerile locale se apropie vertiginos si nimeni nu are initiativa realizarii unor aliante pentru a contrac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca "orgoliile si lipsa de viziune vor face din dreapta romaneasca o victima sigura a alegerilor locale, dand PSD ocazia sa-si marcheze revenirea printr-o victorie", ceea ce va crea o "excelenta platforma" pentru alegerile legislative.

