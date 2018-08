Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu ii cere demisia lui Mihai Fifor. Reacția vine dupa ce ministrul Apararii a afirmat ca la baza de la Deveselu se afla rachete balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice.„Mihai Fifor, afara din guvern ! N-am crezut…

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, joi, pe Facebook, pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustinand ca este „o rusine pentru natiune", titlul postarii fiind „Mars afara din Guvern, Daia!", dupa ce acesta a comparat victimele Holocaustului cu porcii incinerati din cauza pestei porcine.…

- Romania se confrunta in prezent cu o situatie limita. Niciun avion de lupta de tip MiG 21 Lancer nu mai poate fi folosit in acest moment pentru misiuni de politie aeriana, pentru apararea spatiului aerian al Romaniei Informatia a fost confirmata in urma cu putin timp de ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Premierul Viorica Dancila a convocat marti, la ora 10,00, mai multi membri ai Cabinetului, pentru a participa la o sedinta operativa de evaluare a pagubelor produse de inundatii si a masurilor rapide de interventie. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, la sedinta vor participa: ministrul…

- In contextul reuniunii ministeriale a NATO, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o intrevedere cu omologii din Finlanda si Croatia, tari care alaturi de Romania alcatuiesc trio ul statelor care vor prelua Presedintia Consiliului Uniunii Europene intr o perioada cu multiple provocari pentru…

- Premierul Viorica Dancila, alaturi de mai multi ministri, participa vineri, la Varsovia, la primele consultari interguvernamentale Romania-Polonia din istoria relatiei bilaterale, potrivit Executivului, potrivit unui comunicat al Guvernului.Din delegatia romana vor face parte, alaturi de Viorica…