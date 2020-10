Stiri pe aceeasi tema

- "In goana dupa popularitate si voturi, Iohannis si Orban sacrifica un popor. Fara scrupule, fara urma de mila pentru niste amarati care vor fi victime sigure, cei doi iresponsabili din varful statului imping lucrurile inainte.In plina pandemie au redeschis cinematografele, teatrele, restaurantele,…

- Fostul președinte Traian Basescu lanseaza un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban, spunând ca sacrifica un popor, "în goana dupa popularitate si voturi, fara scrupule, fara urma de mila pentru niste amarâti care vor fi victime sigure".…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca partidele din Opozitie trebuie sa faca presiuni pentru o decizie rapida privind desfasurarea sau nu a alegerilor locale la 27 septembrie, iar seful statului sa organizeze o intalnire la Cotroceni care sa analizeze, daca se poate risca sanatatea populatiei.Ion…

- Klaus Iohannis sustine ca situația epidemiologica s-a agravat, astfel ca in sedinta de joi se vor analiza noi masuri. Presedintele Romaniei spune ca reinstituirea starii de urgența este ultima soluție. Iohannis: "Suntem intr-un moment critic, situatia e grava. Starea de urgenta este ultima…

- Potrivit liderului interimar al PSD, Klaus Iohannis nu face altceva decat sa minta pentru Guvernul sau care este ramane „prost și corupt”. Totodata, Ciolacu susține ca Guvernul nu are de ales și trebuie sa plece cat mai repede la putere. „Președintele Iohannis minte pentru Guvernul sau. Degeaba! Guvernul…

- Cele doua partide conduse de Dan Barna și Dacian Cioloș cer consultari publice cu președintele Klaus Iohannis, Guvernul și partidele politice pentru a stabili modul de desfașurare a campaniei electorale, dar și organizarea alegerilor in doua zile"Alianța USR PLUS considera ca in actualul context epidemiologic…

- Traian Basescu crede ca ar trebui reintrodusa starea de urgența, din cauza numarului mare de cazuri noi de coronavirus cu care se confrunta țara noastra in ultima perioada.Intr-o intervenție la Romania TV, fostul președinte considera ca actualul guvern a pierdut controlul situației, motiv pentru care…

- In interviul acordat jurnalistului Victor Ciutacu in emisiunea "Punctul Culminant", Traian Basescu a recunoscut ca "nu putem contesta ca lucrurile au evoluat destul de neplacut" privind epidemia de coronavirus. "Dupa ce s-a ridicat starea de urgenta, cu rezultate falsificate datorita numarului…