Stiri pe aceeasi tema

- Denver Nuggets și Toronto Raptors, ocupantele locului doi în cele doua conferințe din NBA, s-au aflat printre echipele victorioase în meciurile disputate luni noaptea. În schimb, Golden State Warriors și Detroit Pistons continua seria negativa, ambele formații înregistrând…

- Echipa Los Angeles Lakers, liderul Conferintei Vest, a reusit joi seara o noua victorie in Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), impunandu-se cu 128 la 113, in deplasare, cu Brooklyn Nets. In alte doua partide disputate, Portland Trailblazers a cedat acasa cu 125-133 in fata celor de la…

- Los Angeles Lakers a bifat a 35-a victorie în actuala ediție din NBA, dupa ce s-a impus în fața celor de la New York Knicks, scor 100-92, în Madison Square Garden. Utah Jazz, Miami Heat, Toronto Raptors sau Boston Celtics s-au impus în meciurile disputate în noaptea de…

- Utah Jazz si-a trecut in cont, duminica, a noua victorie consecutiva din acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), impunandu-se in deplasare, cu 127-116, in fata echipei Washington Wizards. Utah Jazz, care prezinta cel mai bun bilant din ultima luna, cu 14 victorii si o infrangere,…

- ​​Los Angeles Lakers a reușit sa opreasca seria de patru înfrângeri consecutive cu o victorie în Moda Center din Portland, scor 128-120 vs Trail Blazers. În Conferința de Est, Milwaukee Bucks a continuat parcursul excelent și a obținut succesul cu numarul 29 (din 34 de meciuri):…

- ​Cleveland Cavaliers a trecut, scor 100-98, de Charlotte Hornets, aceasta fiind doar a șaptea victorie pentru gazde (se afla pe penultimul loc al Conferinței de Est). Au mai câștigat formații precum Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers și Boston Celtics.Rezultatele zilei în…

- Los Angeles Lakers a obtinut o victorie categorica in deplasare in fata lui Portland Trail Blazers, 136-113, vineri, in Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). Cei mai buni oameni ai lui Lakers au fost LeBron James, autor a 31 de puncte, si Anthony Davis, cu 39 de puncte. Iata rezultatele…

- ​Dallas Mavericks a reușit sa opreasca seria câștigatoare a celor de la Los Angeles Lakers, texanii impunându-se chiar în Staples Center, scor 114-100. Au mai obținut victorii formații precum Miami Heat, Memphis Grizzlies, Boston Celtics și Oklahoma City Thunder și Detroit Pistons.S-au…