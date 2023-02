Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 18-a din Liga Naționala de baschet feminin a inceput sambata, 18 februarie, cu meciurile: FCC Baschet UAV Arad – CSM Alexandria 79-41, Olimpia CSU Brașov – Rapid București 80-72, BC Sirius Mureșul Tg.Mureș – Universitatea Cluj-Napoca 67-75 (in Sala Sporturilor din Tg.-Mureș) și ACS Sepsi SIC…

- La Constanța, incepand de sambata, 11 februarie și pana miercuri, 15 februarie, are loc turneul final al Cupei Romaniei la baschet masculin. Sambata sunt programate cele patru jocuri din faza sferturilor de finala, respectiv U-BT Cluj-Napoca-SCM Timișoara, CS Voluntari-SCMU Craiova, CSM Constanța-Rapid…

- In cele trei zile ale competitiei, spectatorii beneficiaza de intrare libera la meciuri. Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste, in premiera, turneul final al Cupei Romaniei la baschet, intrecerea masculina, sezonul 2022 2023. In perioada 11 15 februarie, opt echipe, printre…

- Marți au loc doua meciuri din cea de-a 16-a etapa a Ligii Naționale de baschet feminine, respectiv CS Agronomia București-CSM Targoviște (ora 17.00) și Olimpia CSU Brașov-Universitatea Cluj (ora 18.00). BC Sirius Tg.Mureș va juca vineri, 3 februarie, pe teren propriu, de la ora 18.00, contra lui CSM…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, campioana en titre, a obtinut a 13-a sa victorie consecutiva in campionat, 111-51 cu CS Agronomia Bucuresti, sambata, pe teren propriu, in etapa a 14-a a Ligii Nationale de baschet feminin. Bethy Mununga a reusit un double-double, cu 11 puncte, 12 recuperari, 5 pase decisive,…

- Echipele si sportivii de la CSM Constanta participa in noi meciuri si competitii la inceputul acestei luni. Baschet senioare Echipa feminina CSM Constanta are o dubla de foc in Cupa Romaniei. Fetele antrenate de Tatiana Gallova intalnesc detinatoarea Cupei Romaniei si campioana Romaniei, Sepsi SIC Sfantu…

- Patru echipe, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, FCC Baschet UAV Arad, CSTBv CSU Olimpia Brasov si CS Agronomia Bucuresti, au obtinut victorii categorice, miercuri, in prima mansa a turului intai, luand optiuni importante pentru calificarea in turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet feminin, anunța…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanța debuteaza, miercuri, 30 noiembrie, in Cupa Romaniei, intr-un meci in care va intalni deținatoarea trofeului și campioana Romaniei, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe. De la ora 19.00, pe Sepsi Arena, CSM Constanța cauta sa ofere o replica onorabila in fata unui adversar…