Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, la Craiova ca angajarea raspunderii de catre Guvern pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin s-ar putea sa pice la Curtea Constitutionala, avand in vedere ca mai sunt mai putin de sase luni pana la alegerile locale. Ponta…

- Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe proiectul de lege privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Premierul a motivat decizia prin faptul ca Parlamentul a tergiversat discutarea unui proiect mai vechi al PNL referitor la aceasta tema.

- Președintele USR, Dan Barna a declarat, marți seara, ca obiectivul principal este in acest moment alegerea primarilor in doua tururi, afirmand ca n-ar vrea ca acesta sa fie sacrificat pentru alegerile anticipate, anunța MEDIAFAX.„Ei (PSD - n.r.) au 1.700 primari mufați fizic la banul public.…

- Liderul USR Dan Barna a declarat joi, la Parlament, intrebat daca a discutat cu Ludovic Orban despre susținerea lui Nicușor Dan la alegerile locale, ca discuția este „cumva oprita” in acest moment, așteptand sa se ia o decizie cu privire la alegerea primarilor in doua tururi.„In momentul de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca isi doreste ca premierul Ludovic Orban sa isi angajeze raspunderea in ce priveste alegerea primarilor in doua tururi, adaugand ca abordarea liberalilor pe aceasta tema arata, de fapt, "cum intentioneaza" ei sa guverneze. "In momentul acesta - cand am…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sâmbata ca modificarea legislativa privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin ar trebui facuta în luna decembrie, în paralel cu aprobarea bugetului pentru anul viitor, scrie Agerpres.„Din punctul meu de vedere ar…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca a discutat, la intrevederea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban la Palatul Victoria, despre nevoia maririi numarului de parlamentari pentru Diaspora, introducerea in lege a alegerii primarilor in doua tururi de scrutin, extinderea retelei nationale…