- Dan Barna și Dacian Cioloș, liderii Alianței USR PLUS, se vor intalni luni in sedinta Birourilor National USR si PLUS, dupa ce fostul premier Ciolos a aruncat sageti catre partenii de alianta.

- Premierul Ludovic Orban s-a intalnit vineri dimineata cu liderii Aliantei USR PLUS, Dan Barna, respectiv Dacian Ciolos. La finalul reuniunii cele doua parti au convenit sa se intalneasca periodic precum si ca Alianta USR PLUS sa sprijine Guvernul pentru indeplinirea obiectivelor comune.

- ​Liderii USR-PLUS vor avea întâlniri periodice cu premierul Ludovic Orban, primele discuții având loc în aceasta dimineața, Dacian Cioloș și Dan Barna precizând ca Alianța va sprijini Guvernul pentru îndeplinirea unor obiective comune. Potrivit unui comunicat…

- "Avem insa și o mare fragilitate, un risc care nu vine de la adversarii noștri politici, ci de la noi inșine și din felul in care ne raportam la proiectul nostru politic. Vom destrama tot ce am construit pana acum daca nu ințelegem ca singura opțiune de viitor sunt unitatea și construirea increderii…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, considera ca in derularea campaniei prezidentiale au fost lucruri facute bine si lucruri care putea fi facute mai bine atat de candidatul Aliantei USR-Plus, Dan Barna, cat si de catre alianta. Ciolos a declarat ca poate daca aceasta campanie era orientata spre proiectul…

- Liderii alianței USR-PLUS incearca sa explice eșecul, ratarea marii finale pentru fotoliul de la Cotroceni. Candidatul alianței, Dan Barna, a declarat ca iși asuma infrangerea, dar nu demisioneaza.

- O campanie electorala in care mi s-a parut ca in mare masura nu avem de-a face cu candidați adevarați ci, mai degraba, cu avataruri. Au fost doar doua dezbateri intre candidați. La una singura a participat și un candidat cu șanse reale la turul II. Ma refer la Dan Barna. Joi seara…

- Exista membri ai Aliantei USR-PLUS care ar putea cu "onoare si performanta" sa reprezinte Romania in pozitia de comisar european, a declarat duminica, la Brasov, liderul USR, Dan Barna, candidat la Presedintie. Intrebat daca Alianta USR-PLUS ar putea da un comisar european, Barna a replicat ca exista…