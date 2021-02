Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna nu exclude posibilitatea de a exista concedieri in randul bugetarilor in 2021. Mai multe companii de stat vor intra intr-un proces de restructurare anul acesta și renunțarea la angajați ar putea fi o consecința a optimizarii activitații lor, a spus vineri seara, la Digi24, vicepremierul…

- 113.000 de persoane din sistemul de invatamant sunt programate in platforma de vaccinare pentru a fi imunizate, a anuntat ministrul educatiei Sorin Cimpeanu la Digi24, potrivit News.ro . „In platforma, dintre cele 9 categorii de lucratori esentiali, personalul din invatamant este detasat pe prima pozitie,…

- ”Costurile estimate sunt de 1.4 miliarde de lei”, a declarat Vlad Voiculescu, ministrul sanatații, intr-un interviu pentru Europa FM. Guvernul va adopta in ședința de miercuri, 13 ianuarie, Ordonanța de Urgența care va lamuri cine și din ce bani va susține urmatoarele doua etape de vaccinare, cele in…

- Guvernul Citu a facut miercuri public programul de guvernare pentru urmatorii patru ani. Coalitia PNL - USR - PLUS - UDMR afirma ca „sustine nou model de dezvoltare sustenabila, axat pe investitii, stimularea si dezvoltarea capitalului, cresterea competitivitatii companiilor romanesti si transformarea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Executivul a pierdut total controlul pandemiei de Covid-19, dovada fiind faptul ca Romania a trecut de 10.000 de morți. Ciolacu consider ca premierul Ludovic Orban și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, refuza sa iși asume raspunderea, asta pentru ca urmeaza…

- Guvernul a aprobat o OUG care reglementeaza acordarea de asistenta medicala la distanta, prin telemedicina. Telemedicina va putea fi utilizata atat de catre unitatile medicale publice, cat si de cele private. Ministerul Sanatatii va elabora in 45 de zile norme metodologice. La solicitarea…