- Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca isi doreste ca „toate vocile care conteaza in societate” sa fie prezente in campania privind vaccinarea anti-COVID-19, dupa o discuție de aproximativ trei ore cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe.

- Vicepremierul Dan Barna a facut voluntariat, sambata, la caravana vaccinarii din comuna Micasasa, judetul Sibiu. El i-a ajutat pe varstnici sa completeze formularele de vaccinare. „Vaccinarea in comuna Micasasa - dovada ca se poate! Implicarea comunitatii in campania de vaccinare are rezultate…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineata, la o societate de incinerare a deseurilor periculoase din comuna prahoveana Brazi, autoritatile emitand un mesaj RO-ALERT prin care avertizeaza asupra degajarilor masive de fum. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, incendiul…