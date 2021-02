Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS, Dan Barna, sustine ca regreta plecarea Florinei Presada din USR, afirmand ca aceasta "era om valoros in echipa USR". Barna adauga ca fostul senator "are oricand usa deschisa in USR daca doreste sa revina”. "Chiar am vorbit in aceasta seara cu Florina, mie imi pare…

- Fosta senatoare Florina Presada a demisionat din USR deoarece avea „o nemulțumire” in legatura cu o funcție pe care nu a obținut-o, a declarat Dan Barna, președintele partidului, vineri seara, la Digi24.

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, spera ca fostul parlamentar Florina Presada, care si-a anuntat vineri demisia din USR, sa revina in partid, deoarece a fost un om "foarte valoros" pentru echipa si pentru Legislativ. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea…

- Membrii USR PLUS îl acuza pe fostul senator ca timp de 2 ani a adus mai multe atacuri la adresa partidului. De asemnea, în scrisoare ei au postat mai multe link-uri ca și „dovada” pentru cee ace au subliniat în scrisoare.…

- Demba Ba, 35 de ani, atacantul lui Bașakșehir, a dezvaluit care au fost discuțiile din vestiar, imediat dupa ce turcii și cei de la PSG au parasit terenul in urma replicii lui Sebastian Colțescu la adresa lui Pierre Webo: „Ala negru”. „Vorbeam unii cu alții in vestiar, apoi cineva a ridicat vocea și…

- Membrii si simpatizantii USR ii cer demisia lui Dan Barna de la conducerea formatiunii. „Demisia de onoare, daca aveti asa ceva. Fara melodrama, dar duceti partidul pe o linie moarta” si „Domnul Barna...ramaneti in izolare si lasati politica”, sunt doar doua mesaje postate pe Facebook.

- ​Toti parlamentarii USR si-au depus demisiile pentru a nu beneficia de pensii speciale. Dan Barna a declarat ca acestea vor intra in vigoare in ultima zi de mandat a actualei legislaturi. Liderul USR le-a cerut parlamentarilor PSD si PNL sa voteze miercuri abrogarea pensiilor speciale.