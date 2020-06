Barna: Costul pandemiei este deja foarte mare; trebuie să avem grijă de noi Presedintele USR, Dan Barna, face apel la aplicarea masurilor de protectie in contextul pandemiei de COVID-19. "Costul pandemiei este deja foarte mare. El se calculeaza inclusiv in locuri de munca si oportunitati pierdute. Daca nu vrem ca acest cost sa devina si mai mare, pana la nivelul la care va fi imposibil de recuperat, trebuie sa avem grija de noi. De aceea, dincolo de orice masura pe care o pot lua autoritatile, responsabilitatea personala are o importanta cruciala zilele acestea. (...) Fermitatea in aplicarea masurilor de protectie trebuie sa vina din partea fiecaruia dintre noi. Da, stiu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

