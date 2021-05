Barna a discutat cu secretarii de stat din coordonarea sa despre implementarea angajamentelor asumate de USR PLUS la guvernare

Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi am avut o intalnire de lucru cu secretarii de stat si sefii de agentii guvernamentale, aflati in coordonare mea. Cateva dintre subiectele discutate au fost: – Stadiul indeplinirii angajamentelor asumate de USR PLUS in programul de guvernare al coalitiei. – Reformele asumate de toate ministerele…

- Secretarii de stat și șefii de agenții guvernamentale din partea USR PLUS au fost convocați, miercuri, la Palatul Victoria, pentru a discuta cu vicepremierul Dan Barna stadiul indeplinirii programului de guvernare. „Astazi am avut o intalnire de lucru cu secretarii de stat și șefii de agenții…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, demis saptamana aceasta de premierul Florin Cițu, susține, vineri dimineața, o conferința de presa, in condițiile unor tensiuni mari in coaliția de guvernare. Alianța USR-PLUS spune ca premierul nu mai are susținerea ei din cauza demiterii lui Voiculescu.…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, demis saptamana aceasta de premierul Florin Cițu, susține, vineri dimineața, o conferința de presa, in condițiile unor tensiuni mari in coaliția de guvernare. Alianța USR-PLUS spune ca premierul nu mai are susținerea ei din cauza demiterii lui Voiculescu.…

- In contextul in care vicepremierul Dan Barna a declarat ca cei din USR PLUS vor discuta la intrunire de urgența a coaliției de guvernare retragerea increderii fata de premierul Florin Citu, sunt deja vehiculate variante pentru inlocuirea acestuia. Una dintre acestea ar putea fi chiar fostul premier…

- Vicepremierul Dan Barna vine cu o prima reacție in urma demiteriii lui Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sanatații. „ Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi ca bugetul alocat MAE pentru 2021 este cu 1,07% mai mare fata de 2020, care permite atingerea obiectivelor asumate prin programul de guvernare in acest an, anunța AGERPRES. " Este un buget care ne permite sa ne atingem obiectivele…

- Bugetul pe 2021 o mega-țeapa a Coaliției CDR 2.0 Cițu sfideaza și iși bate joc din nou de increderea cetațenilor care au votat un anumit program electoral al PNL și acum se vad mințiți in fața cu justificarea bugetului de austeritate al anului 2021 Afirmația lui Cițu precum ca " una…