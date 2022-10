AQUAVAS SA VASLUI — Sucursala Barlad, anunța sistarea furnizarii apei potabile in tot municipiul Barlad, in data de 01.11.2022 intre orele 9.00 – 14.00, ca urmare a unor lucrari de montare a 4 hidranți de incendiu și refaceri branșamente pe strazile Nicolae Balcescu și Epureanu. Eventualele reclamații și sesizari le puteti face la Dispeceratul Uzinei […] Articolul Barladul, fara apa pe 1 noiembrie, timp de 5 ore! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .