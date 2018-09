Stiri pe aceeasi tema

- Robu a afirmat ca imediat ce echipele Colterm vor termina lucrarile in zona, firma care se ocupa de reabilitarea strazii va trece la daramarea porții de intrare in oraș, ceea ce va insemna inchiderea circulației in zona pentru doua sau trei zile. Primarul susține ca acest lucru se va intampla…

- Lucrarile la noul Centru Reformat din Timisoara au fost reluate in forta, intregul complex urmand sa fie inaugurat in 16 decembrie 1989, la aniversarea a 30 de ani de la izbucnirea Revolutiei.

- Accident rutier la primele ore ale diminetii, in Timisoara. O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce doua masini s-au ciocnit la intersectia strazilor Aida cu Mures, in Calea Girocului. Din primele informatii, in incident au fost implicate doua autoturisme. Accidentul s-a soldat cu o victima.…

- Primele imagini de la locul accidentului aviatic din Fratauții Vechi, Suceava . Fotografiile arata epavele celor doua avioane prabușite. UPDATE. Potrivit medicului Diana Cimpoesu, medic-sef al Unitatii de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean Sfantul Spiridon din Iași, pilotul supraviețuitor…

- In județul Timiș s-au inscris la concurs 1.029 candidați pentru 56 de discipline. Proba scrisa a concursului se va desfașura in trei centre de concurs: – Centrul 1, organizat la Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timișoara – la care sunt arondate 18 discipline cu 355…

- In urma cu cinci zile se așternea asfalt pe Musicescu, dar in intersecție, pentru demolarea baricadei, nu mișca nimeni. Lucrarile de acolo au fost incepute de Colterm, care are magistrala in construcția uriașa, iar apoi cineva trebuia sa mute rețeaua de gaz. Primarul Nicolae Robu ne spunea…

- Primaria Capitalei anunța ca demareaza, sambata, lucrarile de creare a benzii unice de transport pentru liniile de tramvai ale RATB 1 și 10, prin montarea unor stalpi de separare a liniilor de traficul mașinilor, informeaza mediafax. „Primaria Capitalei, prin RATB, demareaza maine, 7 iulie…

- Largirea la patru benzi a Caii Martirilor, de la intersecția cu strada Mareșal Constantin Prezan pana la ieșirea din Timișoara, nu a fost inca finalizata. The post Pe Calea Martirilor, tot in haos (video) appeared first on Renasterea banateana .