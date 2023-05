Stiri pe aceeasi tema

- Echipele FCU Craiova 1948 și FC Voluntari se infrunta, vineri seara, de la ora 20:00, in barajul de Playout pentru Conference League. Invingatoarea acestui meci va mai disputa apoi un baraj cu formația care se va clasa pe ultima treapta a podiumului in Playoff-ul din Liga 1. Pe meciul dintre FCU Craiova…

- Etapa dramatica in Serie B! Echipa romanilor Dennis Man si Valentin Mihaila, Parma, a prins in-extremis locul 4 dupa ultima etapa din Serie B. Astfel, Parma va juca in semifinale in playoff-ul de promovare in Serie A. Palermo a ratat dramatic calificarea in playoff, intr-un meci transmis LIVE exclusiv…

- Genoa – Bari 4-3 și Palermo – Brescia 2-2, partidele din ultima etapa a sezonului de Serie B, au fost exclusiv in AntenaPLAY și in format live video, pe AS.ro. Trupa lui Ionuț Nedelcearu a ratat dramatic barajul, dupa ce a condus cu 2-0 Brescia. In doar 3 minute Brescia a marcat doua goluri si […] The…

- Astazi, de la ora 16:00, se disputa partida AC Milan - Lazio, din etapa 34 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de DigiSport 2, PrimaSport 2 și OrangeSport 3. AICI, programul etapei 34 din Serie A LIVE de la ora 16:00 » AC Milan - Lazio AICI, cele mai importante statistici AC…

- Parma a fost depunctata in Serie B! Totul s-a intamplat ca urmare a unei greseli uluitoare comise de conducatorii clubului. Acestia ar fi platit tarziu impozitul pe luna februarie, si ca urmarea trupei lui Valentin Mihaila si Dennis Man i se va scadea un punct in clasament. Parma lupta pentur o pozitie…

- Lazio a invins-o pe Sassuolo, 2-0, in etapa a 33-a din Serie A. Golurile partidei au fost semnate de Anderson și Basic. In cazul in care Lazio nu ar fi caștigat astazi, Napoli ar fi devenit campioana Italiei. In prezent, Lazio se afla pe locul 2 din Serie A, cu 64 de puncte obținute. De […] The post…

- Fanii lui Frosinone au invadat terenul la sfarsitul meciului Frosinone – Reggina 3-1. Echipa romanului Daniel Boloca a obtinut promovarea in Serie A. Meciul a fost transmis LIVE exclusiv in AntenaPLAY si LIVE VIDEO pe AS.ro. Daniel Boloca a jucat tot meciul in Frosinone – Reggina 3-1. Romanul va evolua…

- Cremonese, formația la care evolueaza Vlad Chiricheș, o infrunta in aceasta seara, de la ora 19:30, pe AS Roma, echipa antrenata de Jose Mourinho, in etapa #24 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. ...